Чтобы реализовать право на отсрочку, надо учитывать несколько важных моментов.

Территориальные центр комплектования и социальной поддержки могут отказывать в отсрочке от мобилизации военнообязанным, которые имеют жену с 1 или 2 группой инвалидности, если есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать. Об этом интервью "РБК-Украина" рассказала юрист Диана Терновая.

Она рассказала об одном из вариантов, когда могут отказать мужу, у которого жена с инвалидностью. Такое возможно, если у супругов есть совершеннолетние дети.

Юрист также пояснила, если человек подпадает под некоторые категории, то отсрочка не предоставляется автоматически. Сообщение о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК.

Видео дня

"Учитывая практику, бывают нередки случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, чтобы реализовать право на отсрочку, надо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, необходимо написать заявление, в котором кратко и обоснованно изложить обстоятельства со ссылкой на закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, и попросить предоставить отсрочку.

К заявлению также надо приложить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. А в дальнейшем после прохождения ВВК – ожидать ответ о предоставлении отсрочки.

Юрист дала основные советы для оформления отсрочки:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие право на получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, по приписному или старой справке из военкомата, этого нельзя сделать, а нужно обновить данный документ.

Отсрочка от мобилизации

Ранее УНИАН рассказывал, кто освобождается от мобилизации в Украине 2024 года с 1 марта. Во время военного положения действует не только мобилизация, но и отсрочка от мобилизации – Украина имеет в своем законодательстве статью 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая регламентирует порядок призыва.

Во время проведения всеобщей мобилизации между призывниками и ТЦК происходят недоразумения относительно того, когда именно необходимо подавать документы, подтверждающие право на отсрочку. Военнообязанные обычно хотят подавать документы до прохождения ВВК, в то же время в ТЦК настаивают на том, чтобы подавать их после.

Вас также могут заинтересовать новости: