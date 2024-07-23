По словам начальника Дарницкого ТЦК и СП, люди боятся приходить в военкомат.

В Украине 90% военнообязанных, которые приходили в ТЦК и СП обновить свои данные, уже имели отсрочку. С таким утверждением согласился начальник Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

"Да, в большинстве так и есть. Но часто даже если человек имеет, например, трое несовершеннолетних детей, он все равно почему-то колеблется: идти или не идти в ТЦК. И здесь как раз, на мой взгляд, очень хорошо сработало ИПСО, задача которой возмутить население и сорвать мобилизацию. А посеять недоверие к ТЦК - один из приоритетных пунктов. На эту задачу работает целая команда телеграмм-каналов, ютуб-каналов и тому подобное. Среди людей сеют панику. Рассказывают, что вот, мол, ты только переступишь порог ТЦК - и все, тебя мобилизуют", - отметил глава военкомата в интервью изданию "Вечерний Киев".

В свою очередь журналист издания отметил, что на практике так и происходит, ведь если нет отсрочки, то, скорее всего, человека мобилизуют, на что Новосядлый ответил:

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"Я скажу, что каждый случай, каждое дело является индивидуальным. Надо, как минимум заключение ВВК. Когда я слышу, что отец трех несовершеннолетних детей боится идти к нам, то здесь уже очевидно что-то не так и хорошо отработала ИПСО".

Также он прокомментировал внедрение Минобороны электронной очереди. По его словам, это помогло разгрузить работу ТЦК и СП, несмотря на то, что ее в обществе критиковали.

"Надо понимать, что это пилотный проект. Поэтому, как и любые нововведения, требует тестирования и корректировки. Но по моему опыту - электронная очередь существенно упростила как работу работников ТЦК, так и военнообязанных. Потому что количество людей, которое по тем или иным причинам должно было попасть в ТЦК в течение этих двух месяцев - очень большое", - объяснил начальник Дарницкого ТЦК.

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