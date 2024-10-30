Рассказываем, как происходит мобилизация 2024 года в Украине, и кого не призовут в армию в ноябре.

В Украине продолжают призывать в ВСУ военнообязанных, которые признаны годными для службы. Но некоторые граждане по законодательству освобождаются от призыва в ВСУ. Специально для УНИАН адвокат рассказала, какие категории людей не попадают под мобилизацию и кого не будут призывать в ноябре 2024 года.

Какой возраст не подлежит мобилизации в Украине

По законам Украины мобилизуют военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку, не забронированы и признаны годными к службе. Здесь важно понимать, что, когда говорят "от 18 лет", то речь идет о гражданах, которые имеют статус "Военнообязанный" - например, отслужил в армии, закончил военный вуз. Остальные ребята в возрасте от 18 до 25 лет находятся в статусе призывника и могут быть мобилизованы только по своему желанию.

Не могут призвать на службу в обязательном порядке и после 60 лет, а военнообязанные после 50 лет сейчас подлежат мобилизации после приказа Генштаба ВСУ.

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Кто не подлежит мобилизации в 2024 году - основания

Адвокат Татьяна Савченко в эксклюзивном комментарии для УНИАН разъяснила, кто освобождается от мобилизации в Украине в 2024 году:

прежде всего мобилизовать не должны лиц, имеющих право на отсрочку - это предусмотрено статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а ранее УНИАН подробно рассказывал, для кого предусмотрена отсрочка от мобилизации;

в войска не должны отправлять забронированных лиц - подробно об организации, порядке бронирования и тех, кто не подлежит мобилизации по новому закону, написано в статье 25 закона, как получить бронь от мобилизации мы также рассказывали ранее;

призыву не подлежат лица, которые признаны непригодными к военной службе в порядке приказа Минобороны №402 от 14.08.2008 года - в этом документе указан перечень болезней, которые приводят к непригодности.

"Кроме того, не могут призвать на службу тех, кто был признан непригодным или исключен из воинского учета (не по состоянию здоровья)", - говорит Татьяна Савченко.

Здесь важно понимать, что "снят с воинского учета" и "исключен с воинского учета" - это разные вещи. Так, в первом случае (когда военнообязанный снят с учета), он продолжает находиться в статусе военнообязанного, должен проходить медкомиссию, обновлять данные и тому подобное. То есть, снять с учета могут на определенное время, а потом снова поставить. Исключают же с воинского учета в таких случаях:

человек умер или признан пропавшим без вести;

военнообязанный прекратил гражданство Украины;

человека признали непригодным к службе;

военнообязанный достиг предельного возраста для пребывания в запасе.

При этом те, кто не подлежит мобилизации 2024 в связи со снятием с воинского учета (если они не умерли и не пропали без вести), все-таки имеют военно-учетный документ, в который вносят изменения относительно их статуса.

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