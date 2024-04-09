Правительство изменило правила пересечения границы студентами-бакалаврами в начале апреля.

Студентам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено выезжать за границу на стажировку. Это касается магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

Как сообщил юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина, такие студенты теперь могут находиться за рубежом в течение всего учебного семестра без перерывов.

Правительственное постановление №366 от 2 апреля 2024 года расширяет список оснований для пересечения государственной границы во время военного положения, добавляя в него участие в программах образовательной мобильности. То есть студент имеет право учиться и стажироваться в другом учреждении высшего обраования на территории Украины или за ее пределами. Данное изменение подчеркивает важность международного образовательного и научного сотрудничества даже в условиях текущих ограничений.

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"Важно, что соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра", — рассказал Лобунько.

Что нужно студентам для выезда за границу

Для выезда за границу студентам необходимо предоставить следующие документы: справку от учебного заведения с указанием оснований сотрудничества и сроков обучения за границей, копию договора о мобильности, электронный билет студента, проверенный через портал "Дия", и военно-учетные документы с соответствующими отметками.

Кто может выезжать за границу: последние новости

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