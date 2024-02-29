Узнайте, кто может выезжать из Украины 2024 и как это сделать.

На данный момент в нашей стране далеко не все военнообязанные мужчины могут покинуть страну. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10449, который еще больше усложнит данную процедуру. Узнайте, как сейчас организован выезд за границу мужчинам.

Кто может выехать за границу с 1 марта - текущие положения

Юристы говорят, что выезд за границу, при актуальных условиях и законодательстве, возможен для 8 категорий военнообязанных мужчин. К ним относятся:

инвалиды;

те, у кого жена - инвалид I или II группы;

те, у кого один из родителей или родителей жены - инвалид I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок-инвалид I или II группы;

мужчины, которые нуждаются в постоянном уходе;

опекуны инвалидов, признанных судом недееспособными;

мужчины, выезд которых за границу обусловлен профессиональными потребностями (командировка) или помощью ВСУ.

Однако адвокаты просят учитывать тот факт, что выезд за границу даже по одному из этих пунктов может быть "под вопросов". Если у сотрудников пограничной службы возникнут к вам вопросы, и они посчитают, что вам нельзя покидать страну - вы получите отказ, а вместе с ним и повестку - это особенно чревато для тех мужчин, которые считаются уклонистами.

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