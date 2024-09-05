Могут ли работники ТЦК изымать документы: ответ юриста

Работники ТЦК имеют право изымать лишь некоторые документы.

Во время проверки документов представители ТЦК имеют право изымать из них, но не паспорт или водительское удостоверение.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат Дмитрий Франчук, ТЦК не имеют права изымать какие-либо документы безосновательно.

"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", - отмечает Франчук. Видео дня

Следовательно, изъятию подлежат только документы, связанные с военным учетом:

военный билет;

приписное свидетельство;

временное удостоверение военнообязанного;

другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.

"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительское удостоверение, банковские карты и другие документы, которые не касаются воинского учета", - отмечает адвокат.

В случае незаконного изъятия документов требуйте объяснения. Спросите у представителей ТЦК, на каком основании они изымают ваши документы. Попросите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое это позволяет.

Кроме того, обязательно зафиксируйте ситуацию: запишите разговор или зафиксируйте факт изъятия документов на видео. Это может быть важным доказательством в случае подачи жалобы.

В случае незаконного изъятия документов немедленно обратитесь в полицию с заявлением о неправомерных действиях. Ваше заявление должно быть официально зарегистрировано, и вы имеете право получить выписку из реестра.

Если полиция бездействует или ситуация требует дополнительных мер, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.

Также существует ряд правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку в таких ситуациях.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее стало известно, могут ли ТЦК забрать у военнообязанного водительские права. В Минобороны отметили, что самостоятельно сотрудники военкомата не могут этого сделать, однако они могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Также УНИАН рассказал, как переселенцам получить отсрочку от мобилизации. По словам адвоката, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, ведь они находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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