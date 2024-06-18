Пока неизвестно, какой именно вид должен иметь документ.

Кабмин утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук.

В частности, он отметил, что Кабмин 18 июня внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. Речь идет о том, что Правительство определило форму служебного удостоверения, которое представитель должен показать по требованию гражданина во время вручения повестки.

Соответствующее удостоверение будет действительно исключительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной военной администрации, начальником которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Видео дня

Как именно должен выглядеть документ - неизвестно, поскольку текст постановления еще пока не опубликован на сайте Кабмина.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне в Минобороны рассказали, что в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Среди других новаций - опция дистанционного исправления ошибок.

Ранее в ВР предоставили объяснения относительно "экономического бронирования" - в частности, относительно того, надо ли будет платить за уже забронированных работников. Там отметили, что механизм "экономического бронирования" создает дополнительный инструмент и не требует платить за таких сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: