Кабмин утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук.
В частности, он отметил, что Кабмин 18 июня внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. Речь идет о том, что Правительство определило форму служебного удостоверения, которое представитель должен показать по требованию гражданина во время вручения повестки.
Соответствующее удостоверение будет действительно исключительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной военной администрации, начальником которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).
Как именно должен выглядеть документ - неизвестно, поскольку текст постановления еще пока не опубликован на сайте Кабмина.
Мобилизация в Украине: важные новости
Накануне в Минобороны рассказали, что в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Среди других новаций - опция дистанционного исправления ошибок.
Ранее в ВР предоставили объяснения относительно "экономического бронирования" - в частности, относительно того, надо ли будет платить за уже забронированных работников. Там отметили, что механизм "экономического бронирования" создает дополнительный инструмент и не требует платить за таких сотрудников.
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