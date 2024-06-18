Галина Янченко напомнила, что сейчас бронируют работников стратегически важных предприятий.

Законопроект об экономическом бронировании не коснется уже забронированных работников. Эти специалисты, как правило, заняты на стратегически важных предприятиях.

Народная депутат и член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко отметила, что закон об экономическом бронировании создает дополнительный инструмент для бронирования.

"Мы говорим о том, что сейчас бронируются стратегически важные сферы. Например, предприятие производит или ремонтирует оружие. Этот законопроект на них не повлияет, потому что у них другие основания для бронирования. Нам нужно производить оружие, те же дроны, какие-то другие расходные материалы, как боекомплект, соответственно мы должны быть уверены, что у этих предприятий есть работники", - объяснила нардеп в эфире КИЕВ24.

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Таким образом, работодателю не нужно будет платить за уже забронированных сотрудников.

Экономическое бронирование - последние новости

Нардепы в парламенте зарегистрировали законопроект №11331 о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики, который, в том числе предусматривает экономическое бронирование украинцев.

Позже Дмитрий Наталуха сказал, что в документе предусмотрено, что забронировать определенное предприятие сможет 50% от количества военнообязанных в его штате. По его словам, бронирование происходит "путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривень в месяц за человека".

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