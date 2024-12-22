Большинство украинских подразделений укомплектованы лишь на 30%, говорит эксперт.

Проблемы с личным составом в украинской армии связаны, в частности, с историческими причинами. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

"Эту проблему нужно было решать с 2004 года, когда каждая власть, которая приходила, обещала создать профессиональную армию. Проблемы уходят далеко. И даже в 2014 году не было ни одной попытки сделать, чтобы наполнить Силы обороны, правильно сформировать резервы и сделать дополнительные ресурсы для того, чтобы можно было собрать нужное количество сил", - сказал Храпчинский.

Он также добавил, что Силам обороны Украины действительно не хватает личного состава. А большинство военных подразделений, по словам эксперта, укомплектованы лишь на 30%.

"Враг укомплектован на 95-98%. Также проблема, что восприятие линии боестолкновения - это ты штурмовик. Потому что обязательно попадешь в окоп. Это информационная игра нашего врага. Давайте посмотрим, как сама власть порочит восприятие защиты государства, когда показывала, сколько людей пыталось убежать через Тису. Так же как и большинство Telegram-каналов, которые порочат относительно бусификации и других информационных нарративов", - добавил Храпчиснький.

Эксперт также добавил, что Украина еще способна решить проблему с мобилизацией:

"Надо создавать системы и возможности по рекрутингу. Дополнительно надо говорить об увеличении возможностей. Ведь мы видим определенную проблематику - постоянные сборы военных или волонтеров. Мы видим недостаток большого количества высокотехнологичных компонентов на линии боестолкновения. И все это негативно играет на создании возможностей, чтобы наполнить Силы обороны Украины".

В то же время он добавил, что его удивляет информация о возможном уменьшении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

"Не будет такого, я более чем уверен. Ведь Запад говорит не об уменьшении призывного возраста, а о создании условий, при которых люди могли бы идти служить в ВСУ", - объяснил Храпчинский.

Мобилизация в Украине: что надо знать

Накануне советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что Запад давит на Украину относительно уменьшения мобилизационного возраста. По его словам, это решение может быть принято уже в начале следующего года.

Впоследствии эту информацию опроверг нардеп Федор Вениславский. Он заявил, что на сегодня вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит.

Тем временем журналисты The Guardian сообщают о значительной нехватке личного состава в рядах Сил обороны Украины. Они отмечают, что из-за этого Генштаб ВСУ вынужден переводить военных из ПВО в пехоту.

В то же время в Генштабе отметили, что такая информация является недостоверной и некорректной.

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