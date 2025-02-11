По мнению Гетьмана, в Украине все же снизят мобилизационный возраст.

Специальный контракт для украинцев в возрасте 18-24 лет будет предусматривать, по словам президента Украины Владимира Зеленского, определенные бонусы - "премиальный" 1 миллион гривен, бесплатное обучение в высшем учебном заведении и тому подобное. Как заявил в эфире Киев24 ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, некоторые военные, которые сейчас на фронте, недовольны такой инициативой, потому что для них такие привилегии не предусмотрены.

"Уже возникает вопрос у военнослужащих, особенно тех, которым еще нет 30 лет, которым, например, 24 года", - говорит эксперт.

В частности, среди таких молодых украинцев есть те, которые воюют с начала полномасштабного вторжения РФ, но для них не предусмотрено указанных льгот и получают значительно меньшие деньги.

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"Они спрашивают: "Почему такая несправедливость?"... Думаю, что будет у нас и мобилизация с 18 лет, просто сейчас была бы очень негативная реакция внутри общества. То есть, это такой промежуточный вариант (контракт с бонусами - УНИАН). То есть, давайте попробуем поощрить материально, ну не получилось материально, тогда мобилизационно...", - считает Гетьман.

Спецконтракт для молодежи

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. По его словам, такая инициатива исходит от военных командиров, от Министерства обороны и в ближайшие дни все детали будут официально обнародованы. Среди бонусов для таких контрактников - дополнительный миллион гривен, поступление в высшее учебное заведение без экзаменов и бесплатное обучение, спецусловия по ипотеке - 0%.

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