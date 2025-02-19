По словам Палисы, подобные контракты планируют разработать и для других категорий.

В Офисе президента Украины считают, что в стране достаточно человеческого потенциала, чтобы пополнить ВСУ, но есть нюанс - власть не ставит цель заполнить все вакантные должности в армии.

Об этом ТСН рассказал экс-комбриг 93 ОМБр ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. В частности, он прокомментировал информацию о том, что в мобильное приложение "Резерв+" за неделю поступило более 10 тысяч обращений по "Контракту 18-24".

"Это за несколько дней в принципе неплохой результат. Но "Контракт 18-24" - не завершение реформы рекрутинговой системы, а скорее начало. Потому, что этот контракт - первая стадия, в которой мы даем возможность молодым людям на добровольной основе присоединиться к Вооруженным силам Украины. На этом этапе - это пилотный проект, к которому привлечены пока только шесть бригад", - сказал чиновник.

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Он уточнил, что речь идет об одной бригаде морской пехоты, одной - ДШВ и четырех бригадах в подразделениях Сухопутных войск.

Также Палиса ответил на вопрос, хватит ли у государства денег на выплаты таким контрактникам.

"Когда стоит вопрос собственно существования государства, как такового, думаю вопрос ресурсов не должен в этом месте стоять... Он должен быть первоочередным", - сказал он.

Кроме того, Палиса ответил, достаточно ли потенциала молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, чтобы заполнить ВСУ. В частности, известно есть потенциал в 800 000 человек соответствующего возраста. Он подчеркнул:

"Очевидно, что это более чем достаточно, но это не значит, что мы хотим заполнить категорией 18- 24 все вакантные должности в Вооруженных Силах. Этот контракт дает возможность людям, которые не подлежат мобилизации по своему собственному желанию стать в ряды ВСУ. Подобный контракт будет разработан и для других категорий...".

Спецконтракты для молодежи - последние новости

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал, что во внедрение программы "Контракт 18-24" по состоянию на сегодня привлечено 6 бригад - четыре сухопутных, по одной десантно-штурмовой и морской пехоты. Такое количество позволит проанализировать процесс: как человек попадает в воинскую часть, получает финансовое и материальное обеспечение, проходит подготовку и в каких условиях служит. Это тестовый период, во время которого можно будет устранить недостатки.

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