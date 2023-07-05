Он уточнил, что речь идет не только о собственном жилье, но и об арендованном.

Адвокат Тарас Никифорчук проанализировал нашумевшее видео с представителями ТЦК, которые врываются в дом военнообязанного украинца в Хмельницкой области. В своем YouTube-канале он объяснил, как действовать в подобных случаях, если к вам домой пришли люди в форме.

В первую очередь он подчеркнул, что нет никакого запрета на видеосъемку военных, о котором говорят украинцу представители военкомата. Адвокат напомнил о статье 30 Конституции Украины о неприкосновенности жилья. Он отметил, что для проникновения в жилье или осмотра необходимо получить решение суда.

Также Никифорчук напомнил о статье 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины о том, что никто не имеет права проникать в жилье или какое-либо владение лица с какой-либо целью, иначе как по добровольному согласию личности или же на основании решения суда.

"Если вы не даете согласия, запомните это, вы никого - будь то сотрудники центра комплектования, будь то сотрудники полиции, будь то даже генеральный прокурор вместе с господином Зеленским - не должны их к себе пускать, потому что у них нет решения суда", - подчеркнул адвокат.

При этом, уточнил Никифорчук, речь идет не только о собственном жилье, но и об арендованном, о другой собственности жилья, об авто.

"Если к вам приходит любой человек в форме - будь то сотрудник полиции, будь то сотрудник центра комплектования, будь то еще кто угодно, вы должны понимать, что вы его должны пускать к себе в одном случае - если у него есть решение суда", - подытожил Никифорчук.

Скандал с Хмельницким областным ТЦК

Ранее в сеть "слили" видео, как работники военкомата ворвались в частный дом в Деражне. Представители ТЦК заявили, что якобы имеют право так себя вести, что крайне возмутило военнообязанного мужчину. Последний попытался выгнать военкомов, которые начали угрожать ему "сломать ногу".

Позже в Хмельницком областном ТЦК заявили, что назначена служебная проверка по данному факту, по результатам которой будет принято решение.

Адвокат Ростислав Кравец расценил действия этих сотрудников военкомата как незаконное проникновение в жилье.

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