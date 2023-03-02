В Украине продолжается мобилизация и массовое вручение повесток.

Юристы рассказали о повестке для уточнения военно-учетных данных и ответственности за неприбытие в определенную документом дату и время. Как сообщает в Facebook "Бесплатная правовая помощь", если проигнорировать вышеупомянутую повестку, может наступить админответственность - штраф.

"По состоянию на февраль 2023 года это 3400-5100 грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан)", — отмечают юристы.

Отмечается, что решение о наложении штрафа принимают руководители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. "Руководитель ТЦК должен издать постановление о наложении штрафа", — сообщают в "Бесплатной правовой помощи".

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При этом постановление о наложении штрафа можно обжаловать, на это у военнообязанного есть 10 дней. А вот оплатить штраф можно в течение 15 дней с момента вручения постановления.

Юристы обращают внимание, что если штраф не оплатить вовремя, то постановление о нем передадут в Государственную исполнительную службу, а его сумма тогда возрастет вдвое.

Также юристы ответили, нужно ли приносить в ТЦК квитанцию об оплате штрафа. "Да. Необходимо принести квитанцию об оплате или ее копию должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе. На это дается 3 рабочих дня со дня истечения срока, предусмотренного для оплаты штрафа", — говорят они.

Мобилизация и повестки в Украине

7 февраля 2023 года Верховная Рада продолжила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

В ВСУ объясняли, что военнообязанные, которые проигнорировали повестку, могут быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

Виды повесток в Украине: для уточнения учетных данных; для прохождения медкомиссии; повестка-призыв в ВСУ; мобилизационное распоряжение.

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