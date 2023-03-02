Что грозит за игнорирование повестки? / фото Генштаб ВСУ

Юристы рассказали о повестке для уточнения военно-учетных данных и ответственности за неприбытие в определенную документом дату и время. Как сообщает в Facebook "Бесплатная правовая помощь", если проигнорировать вышеупомянутую повестку, может наступить админответственность - штраф.

"По состоянию на февраль 2023 года это 3400-5100 грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан)", — отмечают юристы.

Отмечается, что решение о наложении штрафа принимают руководители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. "Руководитель ТЦК должен издать постановление о наложении штрафа", — сообщают в "Бесплатной правовой помощи".

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При этом постановление о наложении штрафа можно обжаловать, на это у военнообязанного есть 10 дней. А вот оплатить штраф можно в течение 15 дней с момента вручения постановления. 

Юристы обращают внимание, что если штраф не оплатить вовремя, то постановление о нем передадут в Государственную исполнительную службу, а его сумма тогда возрастет вдвое.

Также юристы ответили, нужно ли приносить в ТЦК квитанцию об оплате штрафа. "Да. Необходимо принести квитанцию об оплате или ее копию должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе. На это дается 3 рабочих дня со дня истечения срока, предусмотренного для оплаты штрафа", — говорят они.

Фото Повестки 01 марта 2023
Фото Повестки 01 марта 2023
Фото Повестки 01 марта 2023
Фото Повестки 01 марта 2023
Фото Повестки 01 марта 2023
Фото Повестки 01 марта 2023
Фото Повестки 01 марта 2023

Мобилизация и повестки в Украине 

7 февраля 2023 года Верховная Рада продолжила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

В ВСУ объясняли, что военнообязанные, которые проигнорировали повестку, могут быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

Виды повесток в Украинедля уточнения учетных данных; для прохождения медкомиссии; повестка-призыв в ВСУ; мобилизационное распоряжение.

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