Будет происходить несколько этапов проверки таких людей с точки зрения медицинского и психологического состояния.

Народный депутат Украины Елена Шуляк прокомментировала вопрос, чем принятый в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации украинских заключенных, кардинально отличается от того, что голосовался в России в начале широкомасштабного вторжения в Украину.

Этот законопроект предусматривает добровольную возможность для осужденных, но не все осужденные смогут защищать Украину и быть мобилизованными - отметила депутат в эфире национального телемарафона.

"Конечно есть определенные исключения. Не смогут это сделать люди, совершившие тяжкие преступления, которые наказаны и отбывают наказание за убийство, за насилие. За различные такие проступки, которые привели к тому, что происходила гибель людей. Не смогут служить и быть мобилизованными коллаборационисты, не смогут люди, которые осуждены за подрыв национальной безопасности нашей страны. Для всех этих людей возможность быть мобилизованными, служить и защищать наше государство будет закрыта", - акцентировала Шуляк.

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Прежде всего, если осужденный имеет желание защищать Украину он обязательно пишет соответствующее заявление, которое рассматривается командиром воинской части после определенных процедур.

"Когда происходит медицинская комиссия, кстати, медосмотр происходит дважды. Первый раз непосредственно в тюрьме, второй - уже осужденный человек проходит и ВВК, и соответствующее психологическое тестирование. Но, это происходит когда есть согласие непосредственно и осужденного, и согласие непосредственно командира воинской части. То есть, это не принудительная мобилизация, не тот алгоритм, когда ссылаются на те вещи, которые происходят в России. Это абсолютно такая цивилизованная система, когда осужденные смогут по контракту служить и быть непосредственно мобилизованными", - подчеркнула Шуляк.

Будет происходить несколько этапов проверки таких людей с точки зрения медицинского и психологического состояния.

"Обязательно за такими осужденными будет осуществляться такой специальный административный надзор, они все будут на особом учете. И, непосредственно за каждым таким осужденным, будут более усиленные меры надзора происходить. Если человек, например, сбежит с поля боя, к нему будут применены такие жесткие уголовные санкции", - акцентировала депутат.

Шуляк резюмировала, что сейчас самая главная задача - это одержать победу над врагом.

"Надеюсь, что парламент и во втором чтении поддержит этот законопроект. Сегодня мы обсуждали возможность проведения еще некоторых исключений для некоторых категорий осужденных. Но мы все хорошо понимаем, что сейчас первая и самая главная задача для всех -это оборона нашей страны, это получение победы. Поэтому, мы иногда ищем такие нестандартные пути для того, чтобы использовать возможности, чтобы эта победа произошла как можно быстрее", - констатировала депутат.

Законопроект о мобилизации заключенных - детали

10 апреля Верховная Рада приняла в первом чтениизаконопроект о возможности мобилизации заключенных. За принятие проекта Закона "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" (регистрационный номер 11079-1) проголосовал 281 народный депутат. Документ предусматривает добровольное участие осужденных в боевых действиях, дает возможность мобилизации для украинцев, которые осуждены за нетяжкие преступления, но при этом имеет ограничения для мобилизации тех, кто совершил преступления против основ нацбезопасности, изнасилование, умышленное убийство.

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