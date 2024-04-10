Доброволец уверяет, что, несмотря на огромное преимущество, россияне все равно несут несравненно большие потери.

Силы обороны Украины успешно "громили" россиян в битве за Авдеевку до тех пор, пока преимущество агрессора в артиллерии не достигло соотношения 20 к 1. Об этом изданию Business Insider рассказал ветеран американской армии, который сейчас воюет в ВСУ под позывным "Джеки".

По его словам, за несколько недель до того, как украинским войскам пришлось выйти из города, Украина "громила врага в Авдеевке". И несмотря на то, что российские потери превосходили украинские, защитникам пришлось выйти из города из-за нехватки боеприпасов.

"Я бы оценил, что на каждые 20 российских боеприпасов, которые прилетали в нашу сторону, мы стреляли в ответ одним", - вспоминает американец, который служит в 3-й штурмовой бригаде ВСУ.

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Джеки согласился с оценкой Белого дома, который в феврале заявлял, что Украина потеряла Авдеевку именно из-за блокирования в Конгрессе пакета американской помощи. По словам бойца, его побратимы привыкли воевать с дефицитом ресурсов, поскольку западная помощь на протяжении всей войны поступает урывками, но в последнее время ситуация значительно ухудшилась.

Американец отмечает, что Россия на протяжении всей войны превосходит Украину по количеству людей и оружия, но украинцы нивелируют это преимущество за счет лучшей подготовки солдат и умных тактических решений командования. По его словам, российская тактика в Авдеевке была бессмысленной и беспорядочной, агрессор "много промахивается", что притупляет его количественное преимущество.

"Мы действительно не теряем даже близко столько ребят, сколько россияне. Я могу вам это сказать наверняка", - отмечает Джеки.

Дефицит вооружений в ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров немедленно передать снаряды и ПВО Украине. Он подчеркнул, что россияне атакуют на фронте и бьют по украинскому тылу, поэтому Украина не может ждать.

Также мы рассказывали, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Европу за жадность в вопросе ПВО. По его словам, европейцы имеют около 100 систем Patriot, но не дают Украине хотя бы нескольких из них.

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