Юрист советует заранее получить справку о болезни, не дожидаясь повестки.

В Украине не является редкостью ситуации, когда во время прохождения военно-врачебной комиссии врачи не замечают или не принимают во внимание определенные болезни, которые делают невозможным службу в рядах Вооруженных сил. Об этом рассказал юрист, генеральный директор юридической компании Юрий Танасийчук в эфире телемарафона.

"На сегодня очень много таких случаев, когда действительно есть болезнь, которая не позволяет проходить службу в ВСУ, а по выводам ВЛК врачи каким-то образом не видят этой болезни и ставят штамп "полностью пригодный к военной службе". К большому сожалению, у нас каждую неделю есть такие обращения, поэтому можем считать, что это довольно типичная ситуация", - сказал он.

Юрист рекомендует в таком случае не ждать момента, когда ТЦК вручит повестку, ведь все граждане Украины обязаны самостоятельно обновлять информацию о своем состоянии здоровья, месте пребывания и т.д. в ТЦК. По его словам, это можно сделать, отправив официальное письмо или прибыв лично, но безопаснее будет именно отправка письма.

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"К письму необходимо добавить справку о состоянии здоровья, которая будет приобщена к личному делу, и затем, во время прохождения ВЛК, будет неотъемлемой частью личного дела, на что врачи обязаны обратить внимание", - сказал юрист.

Танасийчук отметил, что в 2023 году были приняты важные изменения относительно разрешения приобщать к материалам личного дела справки из частных медицинских учреждений, а не только из государственных учреждений. По его словам, частные медицинские учреждения очень тщательно подходят к врачебным заключениям, и на сегодня практика показала, что это было правильное решение.

Если все же не было учтено болезнь и поставлен штамп "годный", и человек отправляется на подготовку, то процедура одна – обжалование заключения ВЛК.

"К сожалению, эта процедура не очень действенная и не останавливает процесс отправки такого лица и принятия им присяги... это несколько патовая ситуация, и я надеюсь, что определенная норма, которая позволит поработать над этим гражданам и юристам, будет учтена, когда будет приниматься друг редакция нового закона", - подчеркнул Танасийчук.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, кому доступна отсрочка от мобилизации в Украине.

30 января 2024 года Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

7 февраля 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрено освобождение от военной службы людей с инвалидностью любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27 и ввести электронный кабинет военнообязанного.

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