До недавнего времени украинцам без проблем давали такую отсрочку, но в последнее время регионалтные ВЛК отказывают.

Почти всем военнообязанным украинцам, которые обращались за последние полгода в ТЦК с заявлением о отсрочку заявляли, что это возможно только после прохождения медосмотра.

Адвокат Роман Симутин объяснил, так ли это на самом деле. Как отметил юрист в своем YouTube-канале, в ТЦК часто заявляют, что исключительно после проверки паспортных и военно-учетных данных и получения результатов медицинского обследования, будет рассмотрен вопрос о предоставлении отсрочки. Без прохождения комиссии ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки.

До сентября 2023 года после подачи жалобы отсрочку оформляли, но потом "произошли какие-то колдовские нашептывания" с почти идентичными ответами во всех региональных ТЦК.

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"Мне с клиентом пришлось пройти путь от районного ТЦК до Генерального штаба, но результатов пока нет. В одном из случаев мне даже угрожали привлечением к ответственности за разжигание вражды", - добавил Симутин.

В то же время украинцы все чаще обращаются в суд относительно таких действий ТЦК. В частности, в реестре судебных решений появилось решение Запорожского окружного административного суда, которым признано противоправным решение ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки. То есть, если у вас есть право на отсрочку, то ТЦК должен ее предоставить, потому что это императивная норма, предусматривающая лишь обязанность. То есть в природе данной нормы существует только обязанность ТЦК выполнить закон и предоставить отсрочку.

Однако, если вы не прошли ВЛК или не обновили свои учетные данные, то ваши действия подпадают под нарушение правил воинского учета с возможным привлечением к ответственности по ст. 210 КУоАП.

Симутин признал, что отстаивать свое право на отсрочку сложно, а результат может быть не таким, на который надеешься.

"Система оказывает яростное сопротивление. Но если вы готовы отстаивать свое право - действуйте", - добавил он.

Мобилизация в Украине

В декабре правительство подало в Верховную Раду проект закона, которым предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий и "закручивание гаек" уклонистам. Однако 11 января из-за многих спорных моментов Кабмин отозвал законопроект из парламента. В тот же день стало известно, что украинское Министерство обороны уже подготовило новую редакцию проекта закона.

Периодически в Сети распространяется информация о якобы облавах с вручением повесток в людных местах.

В то же время адвокат Роман Ухов предупредил, что правоохранители такие действия расценивают как препятствование действиям Вооруженных сил Украины и за это предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы.

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