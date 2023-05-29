Украинкам можно свободно пересекать границу, если они не занимают важную государственную должность.

В Украине нет ограничений на выезд за границу для женщин, в том числе военнообязанных. Исключение составляют только нардепы и чиновники. Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Эта тема звучит уже очень давно. И Министерство обороны, и мы неоднократно отмечали, что ограничений в отношении женщин вообще нет", – заявил спикер.

Он отметил, что ограничения на выезд женщин за границу в условиях военного положения в настоящее время регламентируются постановлением Кабмина №57 от января этого года. В этом документе содержится исчерпывающий перечень должностей, занимая которые гражданин не может покинуть страну во время войны, независимо от гендерной принадлежности.

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"Народные депутаты, другие должностные лица (...) могут пересекать границу исключительно в служебную командировку. Относительно других категорий женщин ограничений нет", – заявил Демченко.

МВД хочет наказать мужчин, незаконно выехавших за границу

Ранее глава МВД Игорь Клименко анонсировал создание нового закона, который будет предусматривать дополнительную ответственность для военнообязанных мужчин, которые во время войны незаконно выехали из страны. По его словам, сейчас таких наказаний нет вовсе.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", – заявил министр.

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