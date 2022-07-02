Юлия Паевская подчеркнула, что врагу верить нельзя, поскольку "все, что они говорили, было либо извращено, либо это было полное вранье".

Украинская парамедик Юлия Паевская ("Тайра") рассказала о трех месяцах, которые провела в российском плену.

В интервью DW она отметила, что нахождение в плену - очень тяжелое испытание.

"Вообще плен и ограничение свободы, я думаю, изменяют сознание каждого человека и корректируют его отношение к обществу и к себе. Что касается меня, то, конечно, это новый этап жизни... Я больше никогда не попаду в плен, это сто процентов, и никому не советую туда попадать... Вынести все это физически и морально очень тяжело... Я была в классной физической форме, я смогла сохранить сознание и более-менее остаться в неплохой форме. Но все равно состояние на момент возвращения было очень тяжелым. Лучше в этой жизни обойтись без такого испытания", - сказала Паевская.

"Тайра" отметила, что пока идет следствие, она не может говорить о том, при каких условиях ее задержали оккупанты. Также, пока не завершится следствие, Паевская отказалась говорить о пытках и психологическом давлении, отметив лишь, что "оно было страшным".

По словам парамедика, пока она находилась в плену, отношение к ней было ужасное.

"В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более или менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. У остальных также не было никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным. Но большинство из них держались очень достойно", - рассказала Паевская.

"Тайра" отметила, что вероятность свобождения она оценивала меньше, чем в один процент.

"Из-за психологического воздействия, они действуют очень профессионально. И очень тяжело фильтровать, где ложь и где правда. Мне сразу сказали: жить ты не будешь и лучше тебе самой покончить с жизнью. Конечно, для них это было бы очень удобно, но я не дала им такого шанса", - сказала "Тайра".

Также она подчеркнула, что врагу верить нельзя, поскольку "все, что они говорили, было либо извращено, либо это было полное вранье".

"Где бы вы ни были, где бы вас ни держали, что бы вам ни говорили, знайте, что это ложь. Вас будут обвинять в чем угодно, вас будут пытать, вам будут делать сверхбольно, иногда просто на грани, психологическое влияние будет слишком сильным, вам будут врать, что Украина уже проиграла, что весь мир покинул вас и никому вы не нужны. Это все - абсолютная ложь. Врагу верить нельзя, просто не нужно ему верить. Это безжалостные люди, которые потеряли здравый смысл благодаря пропаганде", - рассказала "Тайра".

Как сообщал УНИАН, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Паевскую освободили из плена.

В плен Юлия попала ориентировочно в середине марта. Российские пропагандисты называют ее "участницей Азова".

После своего освобождения "Тайра" записала первое видео, в котором поблагодарила президента за помощь и подчеркнула, что сейчас находится в безопасном месте.

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