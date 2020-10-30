Перед этим участники акции заявляли, что у судей КСУ есть 10 минут, чтобы выйти к ним и объяснить свое решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Участники митинга возле здания Конституционного суда Украины, которые вышли на протест против решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, пытаются зайти внутрь, скандируя: «Открывай!»

Как передает корреспондент УНИАН, к митингующим никто из суда не вышел.

К воротам подошли правоохранители в шлемах и специальной экипировке, чтобы не дать участникам митинга зайти на территорию суда.

Митингующие скандируют: «Открывай!», «Аваков - черт!», «Зелю - геть!». Также они зажгли файеры и запустили несколько петард во двор суда.

Перед этим участники акции заявляли, что у судей КСУ есть 10 минут, чтобы выйти к ним и объяснить свое решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Если никто не выйдет, то митингующие заявили, что пойдут к судьям, чтобы получить эти объяснения.

После этих заявлений количество полицейских у здания КСУ увеличилось. Сейчас они шеренгой окружили здание со стороны ул. Жилянской и Антоновича.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк