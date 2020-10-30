Участники митинга возле здания Конституционного суда Украины, которые вышли на протест против решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, пытаются зайти внутрь, скандируя: «Открывай!»
Как передает корреспондент УНИАН, к митингующим никто из суда не вышел.
К воротам подошли правоохранители в шлемах и специальной экипировке, чтобы не дать участникам митинга зайти на территорию суда.
Митингующие скандируют: «Открывай!», «Аваков - черт!», «Зелю - геть!». Также они зажгли файеры и запустили несколько петард во двор суда.
Перед этим участники акции заявляли, что у судей КСУ есть 10 минут, чтобы выйти к ним и объяснить свое решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Если никто не выйдет, то митингующие заявили, что пойдут к судьям, чтобы получить эти объяснения.
После этих заявлений количество полицейских у здания КСУ увеличилось. Сейчас они шеренгой окружили здание со стороны ул. Жилянской и Антоновича.
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Атака КСУ на антикоррупционные органы
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.
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