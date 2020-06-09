По словам начальника военного санатория, это первый случай, когда обсервация осуществлялась до отбытия в иностранную страну, а не по возвращении из нее.

После обсервации в военном санатории 40 украинских миротворцев отправились в Косово.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«Из города Трускавца, что на Львовщине, для осуществления миротворческой миссии в Республике Косово отбыл украинский военный контингент в составе 40 военнослужащих. Перед заграничной командировкой украинские миротворцы прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий», - говорится в сообщении.

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Начальник военного санатория полковник Василий Волчанский сообщил, что это уже четвертый миротворческий контингент, который проходит медицинскую обсервацию в Трускавецком военном санатории с начала карантина.

При этом он отметил, что это первый случай, когда обсервация осуществлялась до отбытия в иностранную страну, а не по возвращении из нее. Кстати, во время обсервации военным дважды проводили ПЦР-тесты - в начале и в конце обсервации. Определение результатов ПЦР-исследований проходило в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

«Центр выдает медицинские сертификаты, которые позволяют пересекать государственную границу Украины и не проходить обсервацию за рубежом. В время, когда украинские курорты остановились, а карантин в государстве продолжается, прием на обсервацию - один из способов сохранить санаторий на плаву. Проведение обсервации требует дополнительных мер безопасности, однако персонал здравницы адаптировался к работе в новых условиях и четко выполнил задачи, поставленные Министерством обороны Украины», - отметил Волчанский.

В Минобороны отметили, что в военном санатории «Трускавецкий» готовы принять на медицинскую обсервацию новые группы военнослужащих.

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