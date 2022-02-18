Эксперт считает, что для борьбы с роспрпагандой Украина должна допустить журналистов на Донбасс.

СМИ Российской Федерации примерно раз в неделю-две делает вброс, который теоретически мог бы стать причиной для вторжения в Украину. Когда старые нарративы перестают работать, то придумывают новые.

Об этом рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловьев в интервью Европейской правде.

"Регулярные анализы, которые проводит наш Центр, показывают: новости, которые могли бы стать поводом для вторжения, которые имеют целью показать какие-то "преступления" украинских военных против мирного населения, появляются с периодичностью раз в неделю или на два - в зависимости от ситуации" - рассказал эксперт.

По его словам, такие информационные провокации несут в себе основную задачу - показать "миролюбие ЛДНР" и "агрессивность" Украины. Таким образом, российские власти пытаются переложить на Киев ответственность за возможное обострение, поэтому и появились сообщения о якобы наступлении украинских военных на "республики".

"А поскольку Украина ни на кого не собирается нападать, то эту причину нужно придумать. И вот они то и дело готовят очередные страшилки, создавая таким образом повод для войны", - объяснил Соловьев.

Он напомнил, как представительница МИД РФ Мария Захарова объявила новый нарратив для пропагандистов, которые будут стараться показать деструктивность и позор западной пропаганды. По словам эксперта, российские пропагандисты хотят показать, что излишнее внимание Запада к ситуации на украинской границе было лишним и никакого нападения не было.

"Как раз это внимание и главное – публичность документов, информации, получаемой западной разведкой и обнародованной, и стали залогом того, что широкомасштабная война не начинается. Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации российских войск у границы Украины, активизировалась и роспропаганда. Сначала они начали вбрасывать старые истории – о наемниках, о гей-батальонах, о том, что Украина фальсифицировала видео с первым боевым использованием беспилотника "Байрактар". Однако вскоре они увидели, что эти старые трюки уже не работают и начали выдумать новые. Теперь там делают ставку на обвинения Запада, что они просто придумали нынешний кризис", - объяснил эксперт.

Кроме того, он указал, что российские власти пытаются донести свою пропаганду на Запад через аффилированных лиц и подконтрольные или дружественные СМИ, но часть фейков и дезинформации остается на уровне ОРДЛО.

"С недавних пор власти ОРДЛО демонстрируют небывалую открытость, начав пускать к себе иностранных журналистов. Насколько мне известно, туда съездили канадские коллеги, CNN, Al Jazeera – то есть СМИ, которых нельзя обвинить в предвзятости. Это было им нужно, чтобы в нынешнем обострении показать свое лицо и донести свои месседжи на западную аудиторию. И это иногда действует. Мы фиксируем, что несколько сюжетов, в частности, на итальянском телевидении, получились очень однобокими и комплиментарными для боевиков", - отметил эксперт.

В то же время он указал, что это единичные случаи. По его мнению, Украине надо активнее показывать ситуацию на Донбассе, запускать туда международных журналистов, проводить пресс-туры, а значит упростить аккредитацию в зону ООС.

Также Соловьев отметил, что заявления в РФ о возможном признании "ЛДНР" - очередная страшилка, чтобы оказать влияние на Запад.

Эвакуация жителей ЛДНР - что известно

Сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилін отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Президент США отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".

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