Министерство юстиции по жалобе главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко аннулировало решение государственного регистратора КГГА и вернуло участок трассы Р-30 общине поселка Коцюбинское, пишет УНН.

Речь идет о трассе от Новобеличей до Ирпеня. Конкретно об участке протяженностью 5,5 километров, которые проходит вблизи Киева.

Собственно, эта близость, видимо, и стала основанием для государственного регистратора департамента земельных ресурсов КГГА оформить право собственности на землю под дорогой на Киев.

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Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, реагируя на такие действия, обратился в Министерство юстиции Украины с жалобой, в которой попросил отменить упомянутое решение о государственной регистрации земли и проверить правомерность действий государственного регистратора.

Свою позицию глава Киевской ОВА мотивировал тем, что часть земельных участков дороги Р-30 расположена на территории, подчиняющейся Коцюбинскому.

При этом, окончательно границы Киева и Коцюбинского пока не установлены и не внесены в Госгеокадастр.

Эти вопросы рассматриваются в судах, следовательно государственный регистратор не имел права оформлять право собственности на землю за общиной Киева.

"Решения о госрегистрации права собственности на земельные участки дороги Р-30 за Киевской городской государственной администрацией приняты вопреки и при отсутствии соответствующих решений суда о разграничении спорных территорий. Установление или изменение границ административно-территориальных единиц или общин осуществляется исключительно проектами землеустройства, которые подлежат утверждению уполномоченными органами в установленном законом порядке", - отмечает Кравченко.

Аргументы главы ОВА оказались убедительными. Минюст своим приказом признал, что решение об оформлении права собственности на землю государственный регистратор КГГА принял с нарушением и обязал аннулировать его.

Выполнять приказ Минюста будет офис противодействия рейдерству.