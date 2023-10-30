Сейчас командиры якобы слишком вольно толкуют термины "боевые действия" и "боевое задание" и по собственному усмотрению назначают допвознаграждение.

Сейчас Министерству обороны Украины известно о "незаконных" выплатах более 123 миллионов гривень военнослужащим, которые якобы не имели прав на получение этих денег.

"Более 123 миллионов гривень дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач", - сообщили в ведомстве.

По данным Службы внутреннего аудита Минобороны, действующие правила якобы позволяют командирам воинских частей слишком вольно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение "по своему усмотрению".

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В частности, Минобороны известно о том, что военнослужащие понтонно-мостовой роты, которые выполняли задания в Киевской области, получили ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривень.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем", - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Отмечается, что Минобороны сейчас консультируется с Генштабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задачи и участвует в боевых действиях.

Злоупотребления с выплатами для военных

Как сообщал УНИАН, 19 октября правоохранители обнаружили очередную схему незаконных выплат военнослужащим. Так, в Черновицкой области командир одной из воинских частей поручил сержанту и солдату сделать капитальный ремонт в собственном доме. При этом его подчиненные получали все выплаты в полном объеме, в том числе и "боевые" доплаты по 100 тыс. грн в месяц в течение 9 месяцев.

Кроме того, в начале октября подозрение получили еще двое военнослужащих, которые незаконно получали денежное обеспечение и боевые доплаты, однако не появлялись на место службы. Речь идет о дочери и экс-жене чиновника одной из воинских частей Ровенской области.

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