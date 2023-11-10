Ранее они входили в реестр недвижимых памятников культурного наследия.

Правительство разрешило демонтировать памятники писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям в ряде украинских городов.

Как говорится в заявлении Министерства культуры и информационной политики, их изъяли из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Речь идет о памятнике Пушкину на проспекте Берестейском, памятнике Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могиле генерала армии Ватутина в Мариинском парке, мониторе "Железняков" по ул. Электриков, памятнике экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

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Кроме того, в список попали памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Демонтаж памятника Пушкину на проспекте Берестейском

Как известно, весной на сайте Киевского городского совета опубликовали петицию с призывом демонтировать памятник Пушкину, автор назвал его главным русским идеологическим маркером.

Петиция собрала необходимое количество голосов, уже впоследствии ее поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. В то же время решение о демонтаже не могли принять из-за того, что этот памятник был памятником национального значения.

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