Мать девочки сообщила журналистам, что якобы готовит свою дочь к карьере модели.

Полиция допросила маму 8-летней блогершы Миланы Маханец, из-за которой та влипла в скандал.

Об этом во вторник, 16 марта, рассказала сама мама девочки Дарья в комментарии Сегодня.

Мать девочки сообщила журналистам, что якобы готовит свою дочь к карьере модели.

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"Мне есть, что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".

По словам Дарьи, ее дочь активно занимается блогерством.

"Она - блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", - говорит Дарья.

Также она отрицает, что ее дочь якобы живет с 13-летним мальчиком отдельно от родителей.

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"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали".

Дарья также рассказала, что она не озвучивает Милане скандальной информации, которая публикуется в соцсетях.

По данным СМИ, полиция открыла уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении и распространении порнографических предметов. Однако, подозрения никому не предъявлены. Пока что родители обоих юных блогеров были просто опрошены.

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети даже арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.

В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» детей, маму девочки вызвали на допрос.

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Автор: УНИАН