На НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

В воскресенье, 28 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" возможны изменения в работе столичного метро.

Читайте такжеУтренние пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах столицы в последний рабочий день зимы (карта)Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Матч начнется в 17:00, а после окончания игры для безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение на вход на станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции не будут закрываться.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" извиняется за возможные неудобства", - отметили в пресс-службе.

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Автор: Наталья Ничишина