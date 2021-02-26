В воскресенье, 28 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" возможны изменения в работе столичного метро.
Читайте такжеУтренние пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах столицы в последний рабочий день зимы (карта)Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Матч начнется в 17:00, а после окончания игры для безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение на вход на станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции не будут закрываться.
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" извиняется за возможные неудобства", - отметили в пресс-службе.
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