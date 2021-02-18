На НСК «Олимпийский» сегодня состоится матч между командами «Динамо» и «Брюгге».

В Киеве сегодня вечером, ориентировочно после 18:45, могут ограничить вход на станции метро «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Об этом пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

Читайте также"Да всрал**cь мне ваша мова": украинская блогерша попала в скандал (видео 18+)

"Сегодня, 18 февраля, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Брюгге» (Бельгия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

После окончания игры с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение (не закрытие) на вход на станции «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства", - добавили в пресс-службе столичного метрополитена.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко