Толкучки образовались на станциях метро "Теремки" и "Академгородок".

В Киеве утром, 1 марта, в час пик образовалось столпотворение людей при входе на некоторые станции метро.

Так, большая пробка из людей образовалась на станции метро "Академгородок" около 8 утра.

"Похоже, что столичные пробки распространяются не только на автодороги, но и на подземку", - пишет "Киев оперативный" в подписи к опубликованному видео.

Проблемы возникли и при входе на станцию "Теремки" - там, по данным Телеграм-канала "Киев сейчас" был открыт только один выход из четырех.

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Отметим, что столпотворения в киевском транспорте, в том числе в метро, происходят регулярно. Чаще всего их можно наблюдать в утренний и вечерний час пик на наиболее загруженных станциях и маршрутах.

Так, в феврале в пресс-службе столичной подземки объяснили, что ограничения на вход проводятся ежедневно в зависимости от загруженности станций. "Ограничения на вход действуют 15-20 минут. Когда пиковое время проходит, пассажиры разъезжаются, то снова открываются все двери на вход. Другого механизма ограничений пока нет. Мы живем в условиях карантина и должны заботиться о безопасности граждан", - рассказали тогда в "Киевском метрополитене".

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Автор: Александр Топчий