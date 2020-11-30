Ездить стоя в поездах должно стать намного удобнее.

В киевском метрополитене появились поручни, которые упростят пребывание там пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями.

Соответствующие фото опубликованы в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

"В вагонах метро начали устанавливать дополнительные поручни. Их действительно там не хватало. Правда?", - говорится в подписи к фото.

Большинство комментаторов согласились с тем, что такие поручни в вагонах следовало установить давно.

Ранее стало известно, что властям Киева предлагают закрывать метро на выходных.

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Автор: Юрий Годован