Антоний Барышевский в свои 33 года является самым титулованным украинским пианистом, солистом Национальной филармонии Украины и лауреатом 30 самых престижных международных конкурсов.

Компания "Метинвест" в рамках проекта "Делаем украинское", запуск которого был приурочен к ее пятнадцатилетию, рассказала о пути к успеху самого титулованного украинского пианиста, солиста Национальной филармонии Украины и лауреата 30 самых престижных международных конкурсов Антония Барышевского.

Интервью с Барышевским находится на YouTube-канале проекта "Делаем украинское".

На сегодняшний день выдающийся украинский музыкант регулярно выступает с сольными концертами и в сопровождении симфонического оркестра в Украине и за рубежом, а также является желанным гостем на самых престижных музыкальных фестивалях мира.

"Меня отдали в музыкальную школу, когда мне было 6. Я помню, что в школе одно из заданий было нарисовать свой автопортрет. Я там нарисовал рояль в одном углу, а в другом – железную дорогу. Путешествия и концерты", - делится воспоминаниями пианист.

В свои 33 года Барышевский уже играл с ведущими европейскими оркестрами и гастролировал почти во всех странах Европы, а также в Израиле, Марокко, США, Южной Корее и Японии, брал уроки у выдающихся пианистов 20-го века. Пианист записал много треков не только для украинских радиостанций и телеканалов, но и для слушателей Сербии, Дании, Испании и Италии.

Однако, несмотря на такой ошеломляющий успех, карьера знаменитого украинского пианиста могла кончиться, не начавшись.

"Так получилось, что с первым моим учителем в нас не сложились отношения, и он даже сказал, что из этого ребенка ничего не получится, он ничего не сможет, - рассказал Барышевский, добавив, что затем он попал к другой учительнице, которая сразу же признала, что у ребенка есть талант. - С ней у меня как-то очень быстро пошел результат. Было мне гораздо интереснее... Я сыграл свой первый академконцерт. И тот учитель, который от меня отказался, встал и сказал: "А это мой, кстати"", - рассказывает Барышевский.

После этого пианист начал выступать в филармонии, а также одерживать победы в международных конкурсах.

"В 2014 году я победил на конкурсе Артура Рубинштейна в Израиле. И это была достаточно важная для меня победа, потому что после этого я имел много концертов. И я помню, что это как раз совпало с определенным подъемом относительно Украины. Многие, и я в том числе, рассказывали об Украине журналистам и каким-то людям, которые интересовались", - сказал известный музыкант.

На сегодня на счету Барышевского насчитывается около 30 побед в международных конкурсах.

Видеопроект "Делаем украинское" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, архитектора Сергея Махно, звезды украинского баскетбола Дмитрия Крыва, а также авиаконструктора Юрия Яковлева.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященном 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одними из ключевых сфер экономики Украины.

За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Иван Бойко