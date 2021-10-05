На территории Авдеевской центральной городской больницы планируется установка трех источников кислорода.

В Авдеевской центральной горбольнице строят кислородную станцию при поддержке Фонда Рината Ахметова и компании "Метинвест". На реализацию проекта направили 13 млн грн.

На территории медучреждения установят полностью автоматизированную систему кислородоснабжения и обеспечат бесперебойную доставку жизненно необходимого газа к 81 точке в шести отделениях больницы. Обслуживание станции сможет осуществлять один специалист, а заправка кислородом будет происходить на месте.

Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" уже не впервые помогают больнице в Авдеевке: ранее они предоставили современный аппарат ИВЛ, экспресс-тесты на COVID-19, респираторы для врачей и защитные костюмы. Кроме того, ОО "Платформа совместных действий" при поддержке Авдеевского коксохима (АКХЗ) приобрела для медучреждения три кислородных концентратора.

Читайте такжеНа фоне роста заболеваемости COVID-19 больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича"Уже в конце октября больница сможет оказывать качественную помощь пациентам, нуждающимся в кислородной терапии", — рассказал генеральный директор АКХЗ Виталий Литовка.

Отмечается, что Авдеевский коксохим много лет помогает больнице города развиваться и помогает с ремонтом отделений.

"В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Всего помощь Фонда получили свыше 500 медучреждений по всей стране", - рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда, о вкладе в борьбу с COVID-19 и озвучила выделенную на это сумму - более 450 млн грн.

Автор: Григорий Бондарь