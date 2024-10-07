Компания стала лидером двух из трех номинаций в металлургической промышленности.

Группа Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины по версии NV. Компания стала лидером двух из трех номинаций в металлургической промышленности - "Поддержка ветеранов и их семей" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

Рейтинг лучших работодателей - это совместный проект NV и Odgers Berndtson, международной компании по поиску и оценке руководителей самого высокого уровня. Составители рейтинга выбрали 152 крупнейшие компании по выручке и количеству работников и сегментировали их по отраслевым группам. Оценивали работодателей по трем номинациям: "Поддержка ветеранов и их семей", "Материальная и нематериальная мотивация персонала" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

"Признание Метинвеста лучшим работодателем в металлургической отрасли свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. "Позаботьтесь о сотрудниках, и они позаботятся о компании" стало нашим принципом корпоративной жизни. А ветеранская программа - приоритет компании с начала вторжения. И эта награда принадлежит каждому из наших сотрудников, которые на своем месте делают все возможное, чтобы облегчить ветеранам возвращение к социальной и профессиональной жизни", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

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Среди основных направлений работы Метинвеста с бывшими военными - психологическая реабилитация и дополнительный медицинский осмотр. Также действуют программы возвращения, содержания и адаптации, в том числе переквалификация и льготные условия для поступления в университет Метинвест Политехника. Кроме того, планируется создание объединения и пространства для ветеранов. В компании обучают команду, как принимать ветеранов, а руководителей - как предусмотреть конфликты в коллективе.

Для сотрудников и их семей в Метинвесте разработали программы, направленные на удовлетворение физиологических и эмоциональных потребностей - от оказания гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощи до обеспечения временным жильем и переквалификации.

Как известно, Группа Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.