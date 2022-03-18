Оккупанты врали Федорову, что якобы Украина отказалась его забирать.

Мэр Мелитополя Иван Федоров после освобождения из русского плена, в котором провел шесть дней, рассказал о подробностях обмена.

Так, в интервью телеканалу "Настоящее время", Федоров рассказал, то была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена оказалась неудачной.

"Она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится. Повернули обратно в камеру. Поверьте мне, это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", - рассказал мэр.

Оккупанты врали Федорову, что якобы Украина отказалась его забирать. После этого была вторая попытка обмена. Обмен проводился уже в темное время суток. Он был назначен на 17.30, но из-за задержки произошел уже в 18.40, когда было темно.

"Я был уверен, что обмен не состоится и на этот раз, но, слава Богу, обмен состоялся. И как вы видели, меня обменяли на девять русских солдат. Но солдатами этих — наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" — юношей, их точно нельзя назвать, потому что ребятам по 18-19 лет. Но это те люди, которые пришли убивать мой народ в мою страну. И вот так состоялся второй обмен", - сообщил бывший заключенный оккупантов.

Федоров отметил, что в плену его не били, однако давили психологически.

"В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек со стоящим рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию. Или в соседней камере кого-то пытали — и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сравнить с давлением", - добавил мэр Мелитополя.

Похищение мэра Мелитополя: что известно

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

12 марта к жителям города через местное телевидение обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. Данильченко заявила, что ее основной задачей является "подстроить все механизмы под новую реальность, для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".

15 марта стало известно, что похищенного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск.

16 марта Ивана Федорова спасли из плена в рамках спецоперации.

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