Почти 60%украинцев считают, что власть не может обеспечить безопасность людей

В то же время 25,8% респондентов считают наоборот.

Почти 60% опрошенных жителей Украины считают, что действующая власть не может обеспечить безопасность людей.

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Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на пресс-конференции результатам исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, 58,4% считают, что действующая власть не может гарантировать им безопасность, 25,8% - что может.

В то же время 15,8% респондентов затруднились ответить.

На вопрос: «Вероятно Вы слышали об активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, о нападениях на офисы партий-оппонентов, о взрывах заложенных бомб и случаи стрельбы в общественных местах, а также о последних случаях захвата заложников в Луцке, Полтаве и Киеве. Чувствуете ли Вы себя в безопасности с учетом этих событий?» 50,5% респондентов ответили, что не чувствуют.

Эти люди вовсе не чувствуют себя в безопасности 14%, скорее не чувствуют -36,5%.

При этом чувствуют себя в полной безопасности 6,7% опрошенных, скорее чувствуют себя в безопасности 24,3%. 18,5% опрошенных затруднились ответить.

*** Опрос был проведен с 8 по 15 августа. В нем приняли участие 3012 респондентов. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

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Автор: Надя Пришляк