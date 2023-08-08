Межрегиональная Академия управления персоналом продолжает развиваться, создавать новые образовательные форматы, заботиться о лучших условиях для студентов и получать первенство в общепризнанных всеукраинских и международных рейтингах.

Студенты МАУП непрерывно могут учиться на дневной форме, посещать лекции и получать качественные знания в офлайн-режиме. Академия также заботится о физическом развитии своих воспитанников: на территории МАУП работает современный спорткомплекс, который студенты могут посещать в удобное для себя время. Администрация МАУП создала максимально комфортные условия для проживания и продуктивного обучения в общежитиях, также по территории всего кампуса развернута бесплатная сеть Wi-Fi.

Все вышеупомянутые аспекты позволили Академии занять первое место среди частных вузов по количеству поданных заявлений. От всей души благодарим украинских абитуриентов и их родителей за доверие к нашему учебному заведению. Надеемся и приложим максимум усилий, чтобы обучение в МАУП оправдало ваши ожидания!

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Достижения Академии оценили не только украинские абитуриенты, но и национальные и международные рейтинги. Ведь в этом году МАУП заняла первое место среди частных ЗВО Украины:

в рейтинге "ТОП-200 Украина";

в рейтинге Webometrics;

в рейтинге "Scopus";

в обобщенном рейтинге частных учреждений высшего образования Украины, который формирует Всеукраинское объединение организаций работодателей в области высшего образования.

МАУП также стала первым и единственным в Украине ЗВО, который получил Золотой сертификат программы FISU Healthy Campus.

FISU Healthy Campus оценивает университеты, которые поощряют здоровый образ жизни в своих кампусах. Те, кто создает лучшие условия для этого для своих студентов и всего сообщества университетского городка, получают соответствующий сертификат на основе оценки по сотне критериев.

Сейчас Академия – это признанный во всем мире многоуровневый и многоотраслевой образовательно-научный комплекс, в котором предоставляются качественные образовательные и образовательно-воспитательные услуги от детского сада и лицея до аспирантуры и докторантуры.

Лучшие традиции МАУП, сочетание отечественного опыта и передовых мировых практик, огромный дружественный преподавательский коллектив дают возможность каждому, кто хочет и будет прикладывать к этому усилия, получить качественное образование от уровня лицея и колледжа и до получения ученой степени доктора экономических, юридических наук или доктора наук по государственному управлению.

Гордимся достижениями Академии и продолжаем двигаться к новым образовательным вершинам!