Сбитие самолета МАУ: Украина от имени группы пяти стран будет вести переговоры с Ираном

Четыре государства поддержали инициативу Украины относительно меморандума о переговорах с Ираном по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция поддержали инициативу Украины подписать меморандум о переговорах с Ираном по выплате компенсаций о сбитом самолете «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция, подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран.

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Так, идея подписания Меморандума принадлежала Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил: "Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбитие самолета".

Министр заявил, что эти пять государств будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали.

"Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это ни заняло", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные «правильно» совершили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

Анализ "черных ящиков" сбитого украинского самолета начнется 20 июля во Франции.

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