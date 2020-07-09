Авиакатастрофа МАУ: в 2020 году Украина направила уже четыре вербальные ноты Ирану по переговорам

Ирану предлагали начать переговоры в Киеве 8-9 июля, однако конкретной даты переговоров до сих пор нет.

С начала 2020 года Украина направила Ирану четыре вербальные ноты о начале переговоров относительно сбитого под Тегераном самолета МАУ.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин, передает Радио Свобода.

«В частности, последний раз, нами было предложено четыре возможных даты переговоров в июле этого года. В ответ на наше очередное письменное обращение относительно скорейшего проведения переговоров мы не получили ничего, кроме устных комментариев о неприемлемости указанных дат», – отметил он.

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Ирану предлагали начать переговоры в Киеве 8-9 июля, однако конкретной даты переговоров до сих пор нет.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ. Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные «правильно» совершили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера. В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

Анализ "черных ящиков" сбитого украинского самолета начнется 20 июля во Франции.

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