Массовое отравление в Кирилловке: полиция обыскала базу отдыха

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и компьютерную технику. Разрешительных документов на функционирование заведения руководство не предоставило.

В Кирилловке Запорожской области полицейские провели обыски на базе отдыха «Днепровские зори», где зафиксирован факт массового пищевого отравления среди отдыхающих.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

«На базе отдыха в Кирилловке правоохранители провели следственные действия и в ходе санкционированного обыска изъяли документацию и компьютерную технику», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что привлеченные к обыску специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, пищи, смыва с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

«Во время проведения следственных действий руководством базы отдыха разрешительных документов на функционирование заведения не предоставлено. Кроме этого, правоохранителии выявили еще ряд нарушений», - заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что в ходе дальнейшего досудебного расследования, следователями будет установлен круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов. Также по результатам проведенных экспертных исследований будет решаться вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на базе отдыха «Днепровские зори» в курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло массовое отравление людей.

По сведениям Запорожской ОГА, в больницу попали 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых.

Также в ОГА отметили, что база отдыха работала незаконно.

По факту отравления людей открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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