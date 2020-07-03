Массовое отравление в Кирилловке: полиция обыскала базу отдыха
В Кирилловке Запорожской области полицейские провели обыски на базе отдыха «Днепровские зори», где зафиксирован факт массового пищевого отравления среди отдыхающих.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
«На базе отдыха в Кирилловке правоохранители провели следственные действия и в ходе санкционированного обыска изъяли документацию и компьютерную технику», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина - Степанов
Отмечается, что привлеченные к обыску специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, пищи, смыва с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.
«Во время проведения следственных действий руководством базы отдыха разрешительных документов на функционирование заведения не предоставлено. Кроме этого, правоохранителии выявили еще ряд нарушений», - заявили в полиции.
В ведомстве добавили, что в ходе дальнейшего досудебного расследования, следователями будет установлен круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов. Также по результатам проведенных экспертных исследований будет решаться вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщал УНИАН, 1 июля на базе отдыха «Днепровские зори» в курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло массовое отравление людей.
По сведениям Запорожской ОГА, в больницу попали 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых.
Также в ОГА отметили, что база отдыха работала незаконно.
По факту отравления людей открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram