Суд назначил виновнику ДТП на Майдане 60 суток круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет.

Суд отправил под домашний арест водителя авто Юрия Назаренко, который вчера совершил масштабное смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня суд избрал мужчине меру пресечения.

Читайте такжеДТП на Майдане Незалежности: водителю сообщили о подозрении, трое человек в больнице

Ближайшие два месяца 66-летний водитель иномарки будет находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля.

Напоминается, что ДТП произошло вчера. В тот же день водителя иномарки задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители будут устанавливать все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП на Майдан: что известно

30 октября около 16:00 водитель авто Land Rover на Майдане Независимости въехал в толпу, затем выехал на проезжую часть, где протаранил несколько автомобилей, и остановился.

В результате ДТП два человека погибли на месте. Трое, среди которых - пятимесячный ребенок, находившийся с родителями в авто, в которое влетел Land Rover, получили травмы. Кроме этого, повреждены пять автомобилей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что водитель дал показания и сообщил, что потерял сознание и контроль над управлением автомобилем.

Тест драгером на месте трагедии не показал наличия алкоголя в крови у водителя, но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева