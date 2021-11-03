Не сумев попасть в салон, копы попрощались с водителем.

На Ривненщине водитель микроавтобуса Дубно - Луцк категорически отказался пускать в салон патрульных с целью проверки у пассажиров документов о вакцинации.

Процесс общения с копами он снимал на видео, его опубликовал местный паблик в Instagram. Дискуссия завершилась тем, что они передумали заходить в салон.

На записи видно, как водитель вызывающе общается с правоохранителями, заявляя о незаконности подобных проверок. В тот момент, когда они попросили пустить в салон, он приказал пассажирам закрыть обе двери изнутри. На замечания пассажиров, которые были готовы предоставить документы, он заявил, что такие проверки незаконны.

"Мне по барабану... Я вам не разрешаю заходить в автобус, я не хочу выходить", - заявил водитель копам.

Когда патрульные поняли, что проверить документы не удастся, они пожелали водителю счастливого пути и ушли прочь.

На днях похожий инцидент произошел на Полтавщине, где водитель и пассажиры междугороднего автобуса устроили скандал патрульными, когда те захотели проверить COVID-сертификаты у пассажиров. В еще одном случае львовские копы пытались задержать начальницу поезда за неправильно надетую маску, однако после начала движение скрылись.

Автор: Виолетта Орлова