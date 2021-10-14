В праздничном марше в столице приняли участие около пяти тысяч человек, отметили правоохранители.

В четверг, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины правонарушения во время Марша славы Украинской повстанческой армии в Киеве не зарегистрированы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, общественный порядок во время акции обеспечивали сотрудники структурных подразделений полиции, военнослужащие Нацгвардии и представители других служб системы МВД.

По данным полиции, в марше приняли участие около пяти тысяч граждан.

"Никаких правонарушений не допущено", – отметили правоохранители.

Читайте такжеВ Киеве ЛГБТ-активисты вышли на марш равенства, их противники устроили акцию протеста (фото, видео)Напомним, в центре Киева 14 октября состоялся марш по случаю 79-й годовщины создания УПА.

Участники мероприятия собрались в парке им. Тараса Шевченко, прошли по улицам Владимирская и Крещатик до Майдана Независимости. На Майдане состоялся митинг.

В марше и митинге приняли участие около 10 тыс. человек: преимущественно активисты ВО "Свобода", которых традиционно было больше всех, сторонники партии "Национальный корпус", ветераны российско-украинской войны, родственники погибших на войне.

Марши славы Украинской повстанческой армии проводятся в столице ежегодно с 2005 года.

Автор: Виктория Токарева