Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, а также весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов Украины на международном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил нацгвардейца Виталия Маркива орденом «За мужество» III степени.

Соответствующий указ №563 от 12 декабря обнародован на сайте главы государства.

Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов Украины на международном уровне, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил президент, справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение - это также победа Украины на международном уровне. «Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов», - заверил Зеленский.

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История нацгвардейца Маркива

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предварительном заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Киев.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что РФ хочет ограничить передвижение Маркива другими странами.

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Автор: Светлана Закелова