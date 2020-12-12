Президент Украины Владимир Зеленский наградил нацгвардейца Виталия Маркива орденом «За мужество» III степени.
Соответствующий указ №563 от 12 декабря обнародован на сайте главы государства.
Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов Украины на международном уровне, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как отметил президент, справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение - это также победа Украины на международном уровне. «Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов», - заверил Зеленский.
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История нацгвардейца Маркива
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.
- 20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
- 24 октября на предварительном заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.
- 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.
- 4 ноября Маркив вернулся в Киев.
- 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области".
- Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что РФ хочет ограничить передвижение Маркива другими странами.
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