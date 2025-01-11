Стоимость одного почтового письма, содержащего девять марок, составляет 600 грн.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" продал марку "Будапештский меморандум это..." на сумму более 2 млн грн менее чем за двое суток. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram.

""Укрпочта" продала марку "Будапештский меморандум - это..." на сумму более 2 млн грн. То есть компания, основной акционер которой - государство, своим креативом и выдержкой заработала 2+ млн грн, с которых уплатит налоги", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Отмечается, что новинка была выпущена в рамках проекта "Собственная марка". Стоимость одного почтового письма, содержащего девять марок, составляет 600 грн. Марка все еще доступна для покупки онлайн. Приобрести ее можно в "Почтовом маркете" - интернет-магазине "Укрпочты".

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"Будапештский меморандум - это..." - что известно

Недавно президент Владимир Зеленский нецензурно высказался в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана. В частности, он жестко раскритиковал Будапештский меморандум.

Речь о международном соглашении, которое заключили 5 декабря 1994 года Украина, РФ, Великобритания и США. Оно содержало политические гарантии Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса. Согласно меморандуму, страны-подписанты обязывались среди прочего уважать независимость, суверенитет и границы Украины.

10 января "Укрпочта" выпустила марку, которая содержит ссылку на высказывание Зеленского: "Будапештский меморандум - это...".

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