Министр подчеркнула, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявляет, что о гуманитарные коридоры из "Азовстали" на сегодняшний день договоренностей нет.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали". Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до того не срывали гуманитарные коридоры. Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность и потому, по сути, не является гуманитарным коридором.

"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - подчеркнула чиновник.

Поэтому, пояснила она, Украина обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

"Надеемся на результативность переговоров Генерального секретаря ООН с российскими представителями", - подытожила Верещук.

Как сообщал УНИАН, на мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ближайшие дни посетит Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Киев – для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед визитом в Москву и Киев он посетит Анкару, где 25 апреля его примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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