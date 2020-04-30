Как сейчас живет мальчик-рекордсмен, который при рождении весил почти 7 килограммов (видео)

Рекордсменами в районе называют всю семью Ючукив. В ней 14 детей. И почти все они рождались немалыми - по пять килограммов.

Самый тяжелый ребенок Украины сейчас живет на Тернопольщине. Зовут мальчика Даниил, ему уже 6 лет. Однако его рекорд пока побить не удалось никому.

Рекордсменами в районе называют всю семью Ючукив. В ней 14 детей. И почти все они рождались немалыми - по пять килограммов. Как они живут, и до сих пор Даниил перегоняет сверстников в росте и весе, говорится в сюжете ТСН.

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Родные братья и сестры вспоминают, какого большого малого принесла мать из роддома. Там работники до сих пор помнят мальчика-богатыря. Но уже в год его вес перегонял норму всего на два килограмма.

По словам матери мальчика Татьяны Ючук, которая полгода назад родила еще одного ребенка, это Божье благословение, потому что у нее с мужем разные резусы крови.

Как сообщал ранее УНИАН, в Техасе родился младенец весом 6 кг 700 г. Это - наибольший показатель в истории больницы в городе Арлингтон. Врач, который принимал роды, утверждает, что это - самый тяжелый новорожденный за 30 лет его работе.