Магазины крупнейшей всеукраинской сети супермаркетов АТБ работают в обычном режиме, обеспечивая покупателей привычным ассортиментом товаров, несмотря на произошедший в главном офисе корпорации пожар — сообщила пресс-служба компании на своем официальном сайте.

"На деятельность магазинов торговой сети "АТБ" указанное событие никак не повлияло. Обеспечение продуктами питания покупателей происходит в плановом графике. В настоящее время все процессы и службы работают в штатном режиме. В коммуникации с партнерами и контрагентами возможны перебои, но над их устранением уже работают специалисты компании", — сказано в сообщении пресс-службы корпорации АТБ.

Для обеспечения нормальной административной деятельности создан оперативный штаб, в корпорации решаются вопросы графика и обеспечения работников офиса рабочими местами, а в ближайшее время они будут закрыты.

Как известно, 22 января 2022, в 14:07 произошло возгорание центрального офиса корпорации "АТБ", находящегося по адресу: г. Днепр, проспект А. Поля, 40. На место пожара оперативно прибыла противопожарная служба ГСЧС, а к 16:20 возгорание окончательно было ликвидировано.

"Самое главное и важное – никто из сотрудников офиса не пострадал! Все живы и здоровы! — добавил к официальному сообщению корпорации АТБ ее генеральный директор Борис Марков на своей странице в социальной сети Facebook. — Возгорание произошло в выходной день, когда в офисе находилась только дежурная группа охраны, персонал "горячей" линии, ИТ-службы и ряда подразделений. Все они успели вовремя эвакуироваться".

По предварительным данным, очагом пожара. послужило неисправное оборудование ресторана "Пальмира", расположенного на первом этаже. "Более точную информацию мы получим в понедельник, по факту работы оперативно-следственной группы. На работу магазинов нашей. торговой сети, данное событие никаким образом не повлияло. Обеспечение продуктами питания наших покупателей идет, и будет продолжаться в плановом графике". — добавил Марков.

Корпорация "АТБ" — это объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере организованного розничного ритейла, управления активами, производства и продажи продуктов питания. Флагманом бизнеса компании является всеукраинская торговая сеть магазинов-дискаунтеров "АТБ", насчитывающая 1317 магазинов в 351 населенном пункте 24 областей Украины. Предприятие показывает самые высокие темпы развития в Украине за последние 10 лет, а ежедневные покупки в сети "АТБ" осуществляют более 4 млн украинцев.