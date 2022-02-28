Люди вынесли картины из здания.

Часть картин музея Марии Приймаченко, который оккупанты сожгли на Киевщине, спасены.

Об этом сообщил в Facebook журналист, основатель ВОО "Патриотические экскурсии Украины" Сергей Бахин.

"Еще одна информация о картинах Приймаченко из Иванковского музея: уже знаю, кто выносил некоторые картины и жесткие диски с компьютеров ЦНАПа, выбив окна. После личного разговора с одним из трех героев напишу", - отметил он.

Война в Украине:

24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

28 февраля 2022 года стало известно о том, что российские войска, которые вторглись в Украину, сожгли музей в поселке Иванков Киевской области, в котором были произведения Марии Приймаченко.