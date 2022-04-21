Горсовет Черткова официально призвал прихожан УПЦ МП переходить в ПЦУ.

Владимир Шматько, мэр Черткова, который является самым крупным райцентром на Тернопольщине, призвал горожан переходить из УПЦ МП в ПЦУ.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

При этом подчеркнул, что у тех, кто продолжит посещать храмы Московского патриархата, будет кровь на руках из-за действий российских оккупантов.

"Мне стыдно, что в Черткове до сих пор есть люди, которые ходят в московскую церковь. Кстати, среди них есть известные люди города. И уже отдельные переселенцы также присоединились к этому сообществу. На внеочередной сессии городского совета депутаты приняли обращение к прихожанам этой "церкви", чтобы они приняли решение о переходе всем приходом в Православную Церковь Украины. Я верю, что в демократический и цивилизованный способ это произойдет в ближайшее время. В противном случае кровь украинцев от московской агрессии будет и на руках прихожан московской церкви, которая находится по адресу город Киев, улица Галицкая, 2", – написал Шматько.

Он также обнародовал принятое горсоветом решение. В нем отмечается, что после предоставления в 2019 году Вселенским патриархом автокефалии Киевской митрополии, "единственной канонической православной церковью в Украине является ПЦУ". Депутаты отмечают, что приходы, которые во время войны продолжают подчинять УПЦ МП, "прямо поддерживают геноцид собственного народа и финансируют войну, которую развернула Россия".

"Мы, депутаты Чертковского городского совета, представляя интересы нашей общины, призываем все церкви, которые принадлежат к УПЦ МП, провести приходские собрания, принять решение о переходе в подчинение Православной церкви Украины. Этим самым выразить свою активную позицию относительно действий России и Московского патриархата и навсегда избавиться от московского ига. Мы ни в коем случае не призываем к межконфессиональной вражде, но убеждены, что пришло время оборвать все связи с Российской Федерацией и всем российским", – говорится в принятом депутатами обращении.

Ранее в Днепропетровской области был арестован священник Украинской Православной Церкви Московского патриархата, который перед паствой оправдывал войну России против Украины.

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