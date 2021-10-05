Суд избрал меру пресечения всем причастным к смерти полицейского.

Стали известны подробности об образе жизни и отдыхе молодых людей, которые недавно забили до смерти полицейского в одном из супермаркетов Чернигова.

На странице в Instagram одного из участников избиения полицейских, 18-летнего студента Черниговского технологического университета, можно увидеть, какая жизнь была у их компании, пишет ТСН.

Так на видеоролике с празднования 18-летия одного из подозреваемых видно, как парни отдыхают в ночных клубах и саунах. При этом они часто употребляли алкоголь, что подтвердила одна из знакомых молодых людей.

"Да, они с друзьями выпивали. Но сам Дима (один из подозреваемых в убийстве) пил немного. За все время ни разу не видела его сильно пьяным. В каком он состоянии был в тот вечер, неизвестно", - рассказала она.

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Также девушка утверждает, что парень в жизни достаточно спокойный и активный, а также посещал спортивный зал.

"Всегда за любой движ. Но перед тем, как что-то делал, думал. Он хороший, умный парень. Я не ожидала от него такого, все знакомые в шоке", - рассказала девушка.

Убийство полицейского в Чернигове

Ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них, Артур Ерохин, погиб, второй доставлен в больницу в реанимацию. Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По информации журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете. СМИ писали, что злоумышленники напали на полицейских возле супермаркета.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство по п. 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и назначила служебное расследование.

Во время неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

4 октрября в Чернигове суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве полицейского. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.

Автор: Олег Давыгора